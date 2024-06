Darts-Star lehnt WM-Revolution ab

von SPORT1 20.06.2024 • 14:16 Uhr PDC-Boss Barry Hearn denkt daran, die Darts-WM möglicherweise in Saudi-Arabien stattfinden zu lassen. Nun spricht sich der amtierende Weltmeister gegen diese Idee aus.

Eine Darts-WM in Saudi-Arabien? Für viele ist dies nicht vorstellbar. So auch für den amtierenden Weltmeister Luke Humphries. Am Rande der Poland Darts Masters äußerte er sich gegen die Idee von PDC-Boss Barry Hearn. Dieser hat ein Gedankenspiel einer WM in Saudi-Arabien öffentlich gemacht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Saudi-Arabien: Ja, es wäre toll, dort zu spielen. Ich bin aber nicht dafür, die Weltmeisterschaft dorthin zu verlegen. Ich denke, die Weltmeisterschaft ist dort, wo sie hingehört und das ist der Alexandra Palace, wo wir alle spielen wollen“, erklärte die Nummer 1 der Welt.

Er fügte hinzu: „Das ist eines der Dinge, bei denen ich denke, dass man vorsichtig sein muss, denn die Fans machen uns zu dem, was wir sind.“ Humphries verwies darauf, man den Fans etwas wegnehmen könne, wenn man aus dem legendären Alexandra Palace wegziehe.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

„Jedes Jahr, wenn wir zur Weltmeisterschaft fahren, scheint die Fanbasis zu wachsen und ohne die Fans ist man nichts, deshalb fände ich es toll, wenn die Weltmeisterschaft im Alexandra Palace bleibt“, sprach sich der Engländer für den Ally Pally aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Littler und „Bully Boy“ sprechen sich gegen WM in Saudi-Arabien aus

Schon in den vergangenen Wochen sprach sich ebenfalls Michael Smith gegen einen Standortwechsel aus. „Es sollte auf keinen Fall verlegt werden, der Veranstaltungsort darf niemals verlegt werden. Es ist eine ikonische Sache“, so die Nummer 3 der Welt im Gespräch mit dem Mirror und fügte hinzu: „Niemand nennt es die Weltmeisterschaft, sondern sagt: ‚Ich schaue im Ally Pally zu‘.“

Auch Top-Talent Luke Littler unterstützte die Kritik von Smith. „Stell dir vor, du fliegst über Weihnachten von Saudi-Arabien nach Manchester und dann wieder zurück, das könnte ich nicht“, blickte der Sieger der Premier League of Darts auf den möglichen Prozess voraus.

MvG: „Für mich spielt es keine Rolle, wo ich spiele“

Aber es gibt auch Befürworter. Hierzu zählt zum einen Michael van Gerwen, der bei Mail Online verriet: „Ich denke, es wird großartig sein. Sie wollen den Sport in diesem Land groß machen. Man hat die großen Boxkämpfe dort gesehen, den Fußball dort. Für mich spielt es keine Rolle, wo ich spiele. Ich werde antreten, und so ist es auch.“

Zum anderen ließ auch Gerwyn Price diesbezüglich aufhorchen und zeigte sich offen für eine Verlegung der WM. In den sozialen Medien äußerte sich der Waliser positiv zu dieser Möglichkeit und betonte, dass dies zu einer angenehmeren Atmosphäre beitragen könnte. „Vielleicht ist das der richtige Weg“, schrieb Price, der auch als „The Iceman“ bekannt ist, auf Instagram.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das würde dazu führen, dass es weniger betrunkene Leute gibt, die keine echten Darts-Fans, sondern für Schlägereien verantwortlich sind und den Ausgang der Spiele beeinflussen wollen“, erklärte Price über ein mögliches Turnier in Saudi-Arabien. Dazu lud er ein Foto hoch, auf dem die Aussagen von Barry Hearn zitiert wurden.

PDC-Boss will Darts-WM noch größer machen

Hearn, Vorsitzender der Professional Darts Corporation (PDC), hatte Ende Mai in einem Interview mit The Mirror die Möglichkeit angesprochen, das prestigeträchtige Turnier in den Nahen Osten zu verlegen. „Ich habe mit den Saudis gesprochen und sie waren sehr begeistert“, erklärte Hearn. Er lobte zwar die Stimmung in London, sei aber darauf bedacht, den Dartsport bekannter zu machen.