Darts: Hopp-Comeback jäh gestoppt

Nach seinem Sieg in der ersten Runde bei der NEO.bet German Darts Championship streicht Max Hopp in Runde zwei die Segel. Der 28-Jährige unterliegt einem Engländer trotz starker Gegenwehr.

Max Hopp ist in der zweiten Runde der NEO.bet German Darts Championship in Hildesheim ausgeschieden! Nach seinem überraschenden Erfolg in der ersten Runde gegen den Portugiesen José de Sousa war der „Rockstar“ Joe Cullen eine Nummer zu groß für den 28-Jährigen.