Darts: Hopp feiert Traum-Comeback

Traum-Comeback auf die große Darts-Bühne für Max Hopp bei den NEO.bet German Darts Championship . Die ehemalige deutsche Nummer eins schlug mit José de Sousa die Nummer 30 der Weltrangliste deutlich mit 6:2 und zog so bei seinem ersten Spiel bei einem großen PDC-Turnier nach über zwei Jahren gleich in die zweite Runde ein.

„Das war ein unglaublich emotionaler Sieg für mich“, freute sich Hopp nach dem Spiel am SPORT1-Mikro: „Ich bin überglücklich, dass ich so einen Einstand feiern konnte, auch wenn bis morgen natürlich noch etwas passieren muss, damit es gegen Joe Cullen auch klappt.“ In der zweiten Runde trifft er nun wie angesprochen auf Joe Cullen. Hopp kehrt in Hildesheim auf die PDC-Bühne zurück. Der „Maximiser“ qualifizierte sich über den Host Nation Qualifier für das Turnier und konnte sich so sein Ticket für ein großes PDC-Turnier sichern.