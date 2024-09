"Als wären wir ein Wegwerfprodukt": Walk-on-Girls mit Abrechnung

2018 wurden die Walk-on-Girls bei den PDC-Turnieren abgeschafft, bald kehren sie in kleinerem Rahmen zurück. Doch die damalige Degradierung nagt weiter an ihnen.

2018 wurden die Walk-on-Girls bei den PDC-Turnieren abgeschafft, bald kehren sie in kleinerem Rahmen zurück. Doch die damalige Degradierung nagt weiter an ihnen.

„Ich weiß immer noch nicht, warum sie es getan haben“

„Wenn Leute aus dem Sport aussteigen, tun sie etwas Nettes. Ich dachte, wir würden wenigstens einen Tweet bekommen, in dem es heißt: ‚Danke für all die Jahre, wir sehen uns, Mädels, die Zeiten ändern sich‘, aber wir haben nichts bekommen. Es war eine SMS und das war‘s. Das hat uns mehr verärgert als alles andere. Es fühlte sich an, als wären wir ein Wegwerfprodukt“, erklärte Allfree in der Sun.