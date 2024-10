Darts: Keine Chance für Schindler - frustrierender 30. Geburtstag für Pietreczko

Martin Schindler scheitert in Prag an Mike De Decker, der erneut ein fulminantes Spiel abliefert. Die wenigen Gelegenheiten, die sich Schindler erspielt, kann er nicht ausnutzen. Ähnlich ergeht es seinem Landsmann Ricardo Pietreczko.

Martin Schindler ist im Achtelfinale der Czech Darts Open in Prag an Mike De Decker gescheitert. Der Belgier, der zuletzt beim World Grand Prix triumphiert hatte, zeigte sich bei seinem 6:2-Sieg gegen Schindler erneut in Topform und ließ dem Deutschen nur wenig Gelegenheiten, die Schindler nicht ausnutzen konnte.