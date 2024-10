Darts-Star enthüllt Rassismus-Skandal

Darts -Profi Devon Petersen ist in den sozialen Medien Opfer rassistischer Beleidigungen geworden, wie der Südafrikaner nach einem Spiel in der MODUS Super Series offenbarte.

Petersen, der bereits neunmal an der PDC-Darts-WM teilnahm, hatte sich am Freitag mit 4:3 gegen Noa-Lynn van Leuven durchgesetzt. Ein enttäuschter Zuschauer, der offenbar darauf gewettet hatte, dass der „African Warrior“ mit 4:2 gewinnen würde, beleidigte diesen daraufhin rassistisch mit den Worten „du nutzloser schwarzer Mistkerl“. Das geht aus einem von Petersen geteilten Nachrichtenverlauf hervor.

Der 38-Jährige zeigte sich unbeeindruckt und antwortete dem User: „Du erwartest, dass mich rassistische Beleidigungen treffen... Ich bete, dass dein Leben mit einer großen Menge an Weisheit und Wissen gesegnet ist, damit du in Zukunft nicht versuchst, so etwas anderen Menschen anzutun.“