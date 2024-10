Darts: Trainer von Littler? Taylor hat skurrilen Plan

Luke Littler zählt trotz seines jungen Alters schon zu den größten Stars auf der PDC-Tour. Nun bietet Darts-Legende Phil Taylor seine Hilfe an und will Littler mit ungewöhnlichen Methoden noch besser machen.

Damit die Partnerschaft aber zu einem echten Erfolg werden könnte, knüpfte „The Power“ diese Zusammenarbeit an eine äußerst ungewöhnliche Bedingung: „Wenn ich es machen würde, müsste ich auf jeden Fall einige Tage mit ihm zusammenwohnen. Nur so kann ich erkennen, wie er wirklich tickt.“

Taylor will Littler das Playstation-Spielen einschränken

„So kann man sicherstellen, dass er nicht zu lange aufbleibt und am nächsten Tag komplett zerstört ist. Ich habe es in der Vergangenheit so oft gesehen, dass Spieler nach einem Spiel oder einem Training nur ein Getränk trinken wollten und dann doch erst um eins oder zwei Uhr in der Nacht ins Bett kamen“, erklärte Taylor den Grund für eine mögliche Einschränkung Littlers.