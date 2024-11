Darts-Star überrascht mit BVB-Trikot

Stephen Bunting gehört zu den größten Starts der Darts -Szene. Der ehemalige BDO-Weltmeister ist bei den Darts-Fans unglaublich beliebt und konnte sich auch wegen seiner Auftritte in den sozialen Medien zu einem echten Kult-Spieler entwickeln .

Sein Sohn Toby, der Bunting regelmäßig auch zu den großen Turnieren begleitet und seinen Vater als Fan pusht, posierte mit einem Trikot mit dem Namen „Theo“ auf dem Rücken in die Kamera. Überraschenderweise handelte es sich aber nicht um ein Trikot eines englischen Vereins, sondern von Borussia Dortmund.

„Toby bereitet sich darauf vor, seinen kleinen Bruder nächste Woche mit einem Trikot seiner zweitliebsten Mannschaft willkommen zu heißen“, schrieb Bunting auf seinem offiziellen X-Account und teilte eben zwei Bilder in denen sein ältester Sohn mit einem BVB-Trikot in Babygröße posiert, auf dessen Rücken der Name „Theo“ steht.