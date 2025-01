Sherrock setzt Ausrufezeichen - und scheitert

SPORT1 07.01.2025 • 17:52 Uhr Trotz starker Performance erlebt Fallon Sherrock bei der Q-School einen Rückschlag.

Fallon Sherrock kommt bei der Q-School immer mehr ins Rollen. Nach ihrer enttäuschenden 4:5-Niederlage in ihrem ersten Match am ersten Tag, zeigte „The Queen of the Palace“ an Tag zwei eine deutlich bessere Leistung, verpasste die Qualifikation für die zweite Phase aber hauchdünn.

Darts-Queen Sherrock schlug zunächst den Iren Sean McKeon souverän mit 5:1, ehe sie Mark Boardman mit 5:3 besiegte. In der Runde der besten 64 setzte Sherrock dann ein echtes Ausrufezeichen: Beim 5:4-Erfolg gegen Martin Grearson spielte sie einen starken 98,43er-Average.

Für den ganz großen Coup, die Qualifikation für die zweite Phase der Q-School reichte es dann knapp doch nicht. Zwar schlug Sherrock in der Runde der besten 32 auch Kevin Burness mit 5:4, scheiterte anschließend im entscheidenden Spiel in der Runde der besten 16 aber mit 3:5 am Iren John O’Shea.

An der Q-School nehmen an zwei verschiedenen Standorten mehr als 820 Spieler teil. Von Montag bis Mittwoch steht die First Stage auf dem Programm. In der ersten Phase geht es für die Spielerinnen und Spieler an den ersten drei Tagen je darum, unter die besten acht Spieler eines Tages zu kommen.

