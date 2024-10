Darts-EM: European Darts Championship LIVE in TV, Stream & Ticker - Schindler gefordert

SPORT1 überträgt die European Darts Championship am Wochenende auch im TV, aber am Donnerstag und Freitag ist die Darts-EM jeweils live ab 19 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de zu sehen.

Die European Darts Championship heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

Darts-EM: Schindler schreibt Geschichte

Martin Schindler schreibt bei der European Darts Championship Geschichte: Als erster Deutscher ist der 28-Jährige bei einem Major-Turnier an Position eins gesetzt. Als Auftakthürde wartet am Donnerstag der Niederländer Dirk van Duijvenbode auf „The Wall“. Das Match ist die vorletzte Partie des Abends .

Zuvor ist mit Gabriel Clemens ein weiterer Deutscher gefordert. „The German Giant“ bekommt es in seinem Auftaktmatch mit dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen zu tun. Der dritte Deutsche Ricardo Pietreczko kämpft erst am Freitag gegen Damon Heta um den Einzug ins Achtelfinale.

Alle Matches am Donnerstag im Überblick:

European Darts Championship: Humphries gilt als Topfavorit

Als Topfavorit geht der Weltranglistenerste Luke Humphries in das Turnier. Der Engländer stand in den vergangenen sechs Major-Finals.

Schindler hat auf der diesjährigen European Tour bereits zwei Turniersiege eingefahren. Dank konstant guter Leistungen hat Schindler in der European Tour Order of Merit das meiste Preisgeld gesammelt, wodurch er in Dortmund an Nummer eins gesetzt wurde. Im vergangenen Jahr schied Schindler allerdings in der ersten Runde aus.