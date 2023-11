Grand Slam of Darts: Pikachu fordert Weltmeisterin

Mit Ricardo „Pikachu“ Pietreczko qualifizierte sich nur ein deutscher Dartspieler für den Grand Slam of Darts (ab 11. November LIVE auf SPORT1). Bei seinem Debüt startet der 29-Jährige in einer ziemlich ausgeglichenen Gruppe. In Gruppe H wartet unter anderem Nathan Aspinall, der an Position 6 gesetzt ist, auf den Deutschen.

Zusätzlich bekommt es Pietreczko beim Grand-Slam mit dem Australier Damon Heta zu tun, der 2022, zusammen mit Simon Whitlock, den ersten Turniersieg für Australien bei der Doppel-WM einfahren konnte.

Außerdem trifft der 29-Jährige in seiner Gruppe auf die 19 Jahre alte Beau Greaves, die als die wohl beste Jugendspielerin gilt, die es jemals in der Geschichte des Dartsports gab.

Anderson trifft auf Humphries und van Duijvenbode

Darts-Weltmeister Michel Smith trifft in Gruppe A auf Krzysztof Ratajski und James Wade, die beide zuletzt wieder besser in Form waren. Nathan Girvan könnte in dieser Gruppe Probleme bekommen. Chris Dobey, Josh Rock und Berry van Peer treten in Gruppe B gegen den formschwachen Jonny Clayton an, dem aus den jeweiligen Lostöpfen einige der jeweils stärksten Spieler zugelost wurden.

Darts-Legende Gary Anderson, der sich zuletzt aus der Premier League zurückzog, startet in Gruppe C. In einer ausgeglichenen Gruppe bekommt es der „Flying Scotsman“ mit dem zuletzt strauchelnden Drik van Duijvenbode und Luke Humphries zu tun. Steve Lennon komplettiert das Quartett. Gerwyn Price gilt als Favorit in Gruppe D. Nathan Rafferty, der im TV bereits zu überzeugen wusste, versucht den Iceman zu stoppen. Auch Ryan Searle und Gian van Veen wollen den Waliser vor Probleme stellen.

Der Japaner Haruki Muramatsu startet das erste Mal beim Grand Slam of Darts und trifft dabei auf Danny Noppert, der 2022 seinen ersten PDC-Major-Titel gewinnen konnte. Andrew Gilding und Brendan Dolan gehören ebenfalls zum Teilnehmerfeld der Gruppe F.

Einfache Aufgabe für Noppert

In Gruppe E wird viel Spannung erwartet, da Peter Wright sowohl gegen Dave Chisnall als auch gegen Stephen Bunting antreten muss. Der internationale Qualifikant Stowe Buntz aus den USA sollte keinesfalls unterschätzt werden. Für die Favoriten könnte es gegen Buntz ungemütlich werden, wenn er dieselben Leistungen, wie bei der CDC-Tour aufs Parket bringen kann.

Auch „The Queen of Palace“ Fallon Sherrock ist als eine von zwei Teilnehmerinnen Teil des Wettbewerbs. In Gruppe G muss sie auf ihre Außenseiterchancen setzen. Beim Grand Slam 2021 konnte sie sich bis ins Viertelfinale werfen. Favorit in der Gruppe ist allerdings der Niederländer Michael van Gerwen. Rob Cross und Martijn Kleermaker komplementieren die Gruppe.

Alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Michael Smith, James Wade, Krzysztof Ratajski, Nathan Girvan

Michael Smith, James Wade, Krzysztof Ratajski, Nathan Girvan Gruppe B: Jonny Clayton, Chris Dobey, Josh Rock, Berry van Peer

Jonny Clayton, Chris Dobey, Josh Rock, Berry van Peer Gruppe C: Luke Humphries, Dirk van Duijvenbode

Luke Humphries, Dirk van Duijvenbode Gruppe D: Gerwyn Price, Ryan Searle, Gian van Veen, Nathan Rafferty

Gerwyn Price, Ryan Searle, Gian van Veen, Nathan Rafferty Gruppe E: Peter Wright, Dave Chisnall, Stephen Bunting, Stowe Buntz

Peter Wright, Dave Chisnall, Stephen Bunting, Stowe Buntz Gruppe F: Danny Noppert, Andrew Gilding, Brendan Dolan, Haruki Muramatsu

Danny Noppert, Andrew Gilding, Brendan Dolan, Haruki Muramatsu Gruppe G: Michael van Gerwen, Rob Cross, Martijn Kleermaker, Fallon Sherrock

Michael van Gerwen, Rob Cross, Martijn Kleermaker, Fallon Sherrock Gruppe H: Nathan Aspinall, Damon Heta, Ricardo Pietreczko, Beau Greaves

Die Fakten zum Grand Slam of Darts