Darts heute live im TV und Stream: Wer beerbt Price beim Masters?

Normalerweise starten bei diesem Turnier die 24 besten Spieler der Weltrangliste (Stichtag 3. Januar). Doch bei der aktuellen Auflage in Milton Keynes fehlt mit Gerwyn Price die Nummer fünf der Order of Merit aus privaten Gründen. Dafür würde als Nummer 25 der Welt eigentlich José de Sousa nachrücken. Doch da auch dieser verhindert ist, nimmt letztlich Daryl Gurney den Platz von Price ein.

So können Sie das PDC Masters live verfolgen:

Schindler und Clemens schon raus

Auch zwei deutsche Teilnehmer gingen an den Start. Martin Schindler musste sich in der ersten Runde aber Dave Chisnall mit 1:6 geschlagen geben. Gabriel Clemens machte es nicht viel besser und verabschiedete sich nach einem 2:6 gegen Damon Heta ebenfalls aus dem Turnier.

Heta bekommt es am Samstag in der zweiten Runde dann mit Rob Cross zu tun. Chisnall misst sich mit Danny Noppert

Der Spielmodus

Spielmodus in der ersten Runde war Best of elf Legs. Spielmodus im Achtelfinale und im Viertelfinale ist dann Best of 19. Die beiden Halbfinals sowie das Finale werden im Best-of-21-Modus ausgetragen.