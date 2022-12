Darts-WM 2023: Fallon Sherrock - warum die "Queen of the Palace" plötzlich gehasst wird

Der Schotte, der am Samstag bei seinem WM-Debüt direkt in die zweite Runde eingezogen war, ist mit der „Queen of the Palace“ liiert und ihre große Stütze: „Ich werde sie links, rechts und in der Mitte unterstützen. Ich bin ihr größter Fan“, sagte er bei Sky Sports und betonte, dass er stolz auf das sei, was sie erreicht habe.