Darts: Deutscher WM-Traum endet dramatisch

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Im Best-of-13-Modus war der Bielefelder zwischenzeitlich auf 5:3 davongezogen. Danach drehte der Kroate jedoch auf und erzwang noch den Decider . Dort checkte der 44-Jährige, der unter dem Spitznamen „The Biggest“ in der Dartswelt bekannt ist, 124-Rest aus und schnappte Rupprecht so doch noch den WM-Platz weg.

Bereits in der Europe Super League hatte sich Rupprecht erst im Finale Dragutin Horvat geschlagen geben müssen, der sich seinerseits seine zweite WM-Teilnahme sicherte.

SPORT1-Kommentator leidet mit Rupprecht

Besonders bitter: Gegen Krcmar hatte der Deutsche offenbar einen eigenen Matchdart vergeben. „Pascal Rupprecht und Daniel Klose sind knapp gescheitert. Es hätten auch sieben Deutsche sein können. Das wäre Wahnsinn gewesen. Rupprecht stand auf 40 und Krcmar hat ihm ein 124er Finish im Decider um die Ohren gehauen“, zeigte sich auch SPORT1 -Kommentator Basti Schwele in den SPORT1 News fast schon geschockt.

Auch auf X (ehemals Twitter) litten die deutschen Darts-Fans mit Rupprecht und Daniel Klose, der ebenfalls im letzten Match scheiterte (5:7 gegen Darren Webster). „So unfassbar bitter. Wie ein Schlag in die Fresse“, schrieb etwa X-User niki und fügte hinzu: „Der Tag der Deutschen war nahezu perfekt, am Ende überwiegt ganz klar die Enttäuschung. Auch Klose kann in den Decider gehen, wenn er die 32 rausnimmt... Für Rupprecht noch ein Stück bitterer.“