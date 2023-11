WM-Ticket fix! Dieses deutsche Darts-Ass fährt nach London

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Dabei drückte der Herkules von Beginn aufs Tempo und führte bereits schnell mit 3:1. Rupprecht kam in Folge zwar besser ins Spiel, konnte den Triumph seines Kontrahenten, der unter anderem mit einem 115er-Finish Highlights setzte, allerdings nicht verhindern.

Mit seinem vierten Match-Dart sicherte sich Horvat schließlich sein WM-Ticket. Vor lauter Freunde knutschte er das Darts-Board ab, warf die Darts in die Höhe und tanzte später noch auf der Bühne. „Ich werde es total genießen“, schilderte er und schickte an eine Kampfansage an die Konkurrenz: „Die dritte Runde traue ich mir zu.“