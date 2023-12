Darts-WM 2024: Clemens mit emotionaler Botschaft nach WM-Aus

Diese Niederlage ist nicht spurlos an Gabriel Clemens vorübergegangen - und dennoch richtet der „German Giant“ den Blick schon wieder nach vorne. Auf Instagram postete er ein Video von seinem Armband, darauf steht geschrieben: „Aufgeben ist keine Option“.

Zudem gestand er, dass es „ein bisschen“ dauern werde, bis er die Niederlage verarbeitet habe. „Ich werde das sacken lassen und nächstes Jahr dann wieder Darts in die Hand nehmen.“

Clemens schaut wieder nach vorne

Mit einem Tag Abstand scheint der Prozess des Verarbeitens erste Früchte zu tragen. Natürlich sei es nicht das erhoffte Ergebnis gewesen, ließ er seine Follower wissen. „Aber so ist es manchmal im Leben. Nicht jeder Tag ist perfekt und trotzdem lernt man jeden Tag auch etwas, wenn es mal nicht so läuft!“

Nach seinem WM-Aus liegt der Saarländer aktuell weiter auf Rang 22 in der PDC Order of Merit, könnte aber noch einige Plätze verlieren. Das hängt vom Abschneiden anderer Spieler wie etwa Daryl Gurney, Gary Anderson oder Raymond van Barneveld ab, die noch an „Gaga“ vorbeiziehen können. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2024 zum Herunterladen)