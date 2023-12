"Dem Rest ist das scheißegal": Gefallener Darts-Star attackiert Kollegen hart

Ein Umstand, der die aktuelle Nummer 42 der PDC Order of Merit durchaus bewegt. Bereits vor dem letzten Qualifikationsturnier nahm er im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung AD kein Blatt vor den Mund: „Um ehrlich zu sein, hätte ich nie erwartet, in dieser Situation zu sein.“

Dennoch versucht er, nicht mit der Situation zu hadern. „Der Sport stoppt für niemanden. So hart es ist, aber so soll es auch sein. Wenn man sich mein Jahr anschaut, habe ich bei der WM nicht viel zu suchen.“

Schwere Phase! Sogar ein Karriereende war möglich

Diese Erkenntnis erwuchs aus den ausbleibenden Resultaten in diesem Jahr. Bereits im Mai durchlebte er eine Sinnkrise, sogar ein Karriereende war nicht komplett unrealistisch. „Ich schaue jetzt, ob ich weitermachen will. In den kommenden Monaten werde ich die Entscheidung treffen“, sagte er damals, nachdem er aus der Top-32 der Order of Merit gefallen war.