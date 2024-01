Darts-WM 2024: Englische Presse feiert Wunderkind! "Littler größer als Taylor"

Im Alter von 16 Jahren erreichte er das Finale, eroberte aber nicht nur durch seine sensationellen spielerischen Leistungen die Herzen der Fans, sondern auch durch seine Interviews, in denen er sich immer wieder bescheiden, sympathisch und fan-nah zeigte - wofür ihn die britischen Medien loben. SPORT1 hat Pressestimmen zum WM-Finale zusammengetragen.

The Sun:

„Das ist ein Kind, das am Spieltag Schinken-Käse-Omelett, Pizza und Kebab gegessen und mit einer Fanta heruntergespült hat. Ein Star ist geboren.“

„Luke Littler, 16, ist größer für den Dartsport als es Phil Taylor jemals war... und The Power gewann 16 Titel.“

The Guardian:

„Luke Humphries beendet Luke Littlers Märchen in einem epischen PDC World Darts Finale. Es war eines der großen Ally-Pally-Finals, einer der größten und dramatischsten Kämpfe, die diese berühmte Bühne je gesehen hat, unter dem größten Druck, den es je gab, und vor dem mit Sicherheit größten Publikum, das dieser Sport je hatte.“

Daily Mail:

„Luke Littler erleidet im Finale der World Darts Championship eine schmerzhafte Niederlage, nachdem er 4:2 geführt hatte. Luke Humphries gewinnt in fünf Sätzen den Titel und 500.000 Pfund Preisgeld... und der 16-Jährige erhält 200.000 Pfund.“

The Independent:

The Times:

„Der Junge konnte es einfach nicht ganz schaffen. Eine Geschichte für die Ewigkeit, jung und irgendwie jünger, endete mit einer Niederlage im siebten Kapitel. Luke Littler, das 16 Jahre alte Wunderkind, ist nicht der Darts-Weltmeister. Luke Humphries ist es. Humphries, die Nummer 1 der Welt, verhinderte den kulturellen Moment, in dem die Nation und die Zeit für den Dartsport stehen blieben, und diese brillant absurde Mischung aus Kneipenspiel und Showbiz-Hype hätte beinahe in einem Volksmärchen gegipfelt, bis Littler zu nah an die Sonne warf.“