Darts-WM 2024: Kurioser Littler-Post - "Zu viele Nachrichten"

Nach einer 4:2-Satzführung musste sich der Engländer am Ende jedoch geschlagen geben und verlor mit 4:7 gegen die neue Nummer eins der Welt Luke Humphries.

An mangelndem Zuspruch vor der Partie kann die ausgebliebene Krönung nicht gelegen haben. Nur zehn Minuten bevor Littler die Bühne betrat, überraschte er mit einem kuriosen Post auf Snapchat.

Littler erhält zu viele Nachrichten

Offenbar erhielt der Vizemeister dermaßen viele Nachrichten, dass er nicht in der Lage war, alle einzeln zu beantworten. Also entschloss sich Littler kurzerhand, eine an alle gerichtete Story zu veröffentlichen.