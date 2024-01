Darts-WM 2024: Price fordert Littler für die Premier League

„Dieser Junge ist unglaublich. Egal ob Sieg oder Niederlage im Finale (Ich glaube er wird gewinnen), er verdient zu 1000,000 Prozent einen Platz im größten Turnier“, fordert der Weltmeister von 2021 via Instagram. „Die Premier League ist für solche jungen Superstars gemacht. Ich liebe es.“

Mega-Preisgeld: Was Littler jetzt kaufen will

Vier Spieler gesetzt – Price schlägt weitere Kandidaten vor

In der Premier League messen sich ab dem 1. Februar bis zum 23. Mai 2024 acht Top-Stars in wöchentlichen Mini-Turnieren (alle Spieltage LIVE im TV auf SPORT1). Während die vier besten Spieler der PDC Order of Merit nach der Weltmeisterschaft gesetzt sind, erhalten weitere vier Akteure eine Wildcard.