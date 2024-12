Darts-WM 2025: Diese Herausforderung wartet auf Clemens

SPORT1 16.12.2024 • 21:19 Uhr Der erste Gegner von Gabriel Clemens bei der Darts-WM steht fest. Im Alexandra Palace bekommt es Clemens am Donnerstagnachmittag mit einem Underdog zu tun.

Owen konnte sich überraschend gegen den favorisierten Niederländer Niels Zonneveld durchsetzen. Trotz 0:1-Satzrückstand entschied der immer stärker aufspielende Außenseiter die Partie mit 3:1 in den Sätzen für sich.

Zonneveld konnte nicht an den starken Auftaktsatz - den er mit 3:0 in den Legs gewann - anknüpfen. Er landete bei einem Drei-Darts-Average von 93,19 Punkten, sein Gegenüber Owen kam nur auf 91,64 Punkte, durfte aber letzten Endes trotzdem jubeln. Auch was die 180er angeht, hatte Zonneveld die Nase vorne. Seinen fünf Maximalaufnahmen hatte Owen drei entgegenzusetzen.

Clemens - auch als „German Giant“ bekannt - hatte in der ersten Runde als an Position 27 gesetzter Spieler ein Freilos. Das Duell zwischen Clemens und Owen steigt am Donnerstag um ca. 16.45 Uhr deutscher Zeit.

Im zweiten Match der Abendesession hatte Connor Scutt mit dem Neuseeländer Ben Robb überhaupt keine Probleme. Scutt setzte sich klar mit 3:0 in den Sätzen durch und wusste mit einem Drei-Darts-Average von 101.92 Punkten zu beeindrucken. Es war der erste 100+ Average der laufenden Weltmeisterschaft. Der unterlegene Rob konnte lediglich ein Leg zu seinen Gunsten verbuchen. Scutt trifft in der zweiten Runde auf den an Position neun gesetzten Damon Heta.

Die Partien der Abendsession Ergebnis Niels Zonneveld - Robert Owen 1:3 Connor Scutt - Ben Robb 3:0 Cameron Menzies - Leonard Gates Gerwyn Price - Keane Barry

So steht es um die deutschen Teilnehmer

Neben Clemens hat auch die deutsche Nummer eins Martin Schindler in der ersten Runde ein Freilos, er steigt am Sonntag ins Turniergeschehen ein. Außerdem steht mit Kai Gotthardt bereits ein deutscher Profi in der zweiten Runde. Gotthardt konnte überraschend gegen den Schotten Alan Soutar gewinnen (3:1) und trotzte dabei einer kuriosen Panne, was seine Darts angeht.

Mit Niko Springer, Ricardo Pietreczko und Florian Hempel sind im Alexandra Palace noch drei weitere deutsche Profis am Start. Deren Erstrunden-Matches stehen allesamt noch aus.