Darts-WM 2025: Viertelfinale mit Littler, van Gerwen & Wright ive im Free-TV, Stream, Ticker

Die Darts-WM 2025 im Ally Pally geht in ihre ultimative Phase. Nach dem Ruhetag an Silvester am 31. Dezember biegt das Pfeile-Spektakel am Neujahrstag auf seine finalen drei Turnier-Tage ein - wenn auch ohne den zuvor letzten verbliebenen deutschen Teilnehmer Ricardo Pietreczko, der im Achtelfinale an Nathan Aspinall scheiterte, als auch ohne den ebenfalls ausgeschiedenen Titelverteidiger Luke Humphries.