Darts-WM: Clemens meldet sich nochmals zu Wort - Humphries reagiert

Julius Schamburg 29.12.2025 • 20:06 Uhr Gabriel Clemens meldet sich nach seinem bravourösen Auftritt bei der Darts-WM in den sozialen Medien zu Wort. Luke Humphries wendet sich in der Kommentarsektion an den Deutschen.

„Bin ich enttäuscht? Ja natürlich, als Sportler ist man immer enttäuscht, wenn man verliert!“, schrieb Clemens in einem Post auf Instagram. Dem Beitrag fügte er zwei Bilder mit Humphries vom Sonntagabend hinzu. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Clemens adelt Humphries: „Gentleman und Sportsmann!“

„Als ich vor einigen Jahren auf die Tour kam, war es immer ein Traum, sich mit den besten der Welt zu messen - und das durfte ich gestern, auf der größten Bühne für einen Darter mit einem der Allerbesten!“, fuhr Clemens fort.

Dabei fand der Deutsche erneut lobende Worte für den siegreichen Engländer: „Luke Humphries ist ein fantastischer Spieler, das hat er mir gestern einfach in den wichtigen Momenten eindrucksvoll gezeigt. Aber er ist auch ein total netter Mensch, ein richtiger Gentleman und Sportsmann!“

Und „Cool Hand Luke“ reagierte prompt. „Vielen Dank für die freundlichen Worte, Gabriel! Es war mir eine Freude, Teil eines so großartigen Spiels zu sein. Ich wünsche dir eine schöne Pause, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Frohes neues Jahr, Kumpel!“, antwortete der Weltmeister von 2024 in der Kommentarspalte.

Darts-WM: Clemens stellt neuen deutschen Rekord auf

Clemens und Humphries hatten sich auf der Bühne im Londoner Alexandra Palace ein hochklassiges Match geliefert. Der „German Giant“ stellte dabei einen neuen deutschen Rekordaverage bei der WM auf (101,49 Punkte). Letzten Endes musste sich der WM-Halbfinalist von 2023 nach fulminanter Aufholjagd aber knapp geschlagen geben.