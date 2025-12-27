Darts-WM heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Härtetests für Pikachu und Littler

SPORT1 27.12.2025 • 10:30 Uhr Los geht’s mit Runde drei bei der Darts-WM! Setzt Ricardo Pietreczko seinen Lauf fort? Und was macht Luke Littler? Tag 14 im Ally Pally verspricht einige spannende Duelle.

Die Weihnachtspause ist vorbei und die Darts-WM 2026 geht in die heiße Phase! Am Samstag stehen die ersten Drittrundenspiele auf dem Programm - mit deutscher Beteiligung. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Ricardo Pietreczko wird die Abendsession eröffnen. Pikachu trifft ab 20.15 Uhr auf den schwedischen Überraschungs-Mann Andreas Harrysson.

Darts-WM: Schafft es Pikachu ins Achtelfinale?

Pietreczko ist einer von vier deutschen Spielern in Runde drei. Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk sind allesamt erst am Sonntag gefordert.

Gegen Harrysson geht Pikachu als Favorit in die Partie. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Spieler bei einem Bühnenturnier. Doch Deutschlands Nummer zwei sollte gewarnt sein: „Dirty Harry“ sorgte in der ersten Runde mit seinem Sensations-Sieg gegen Ross Smith (3:2) für Furore.

Abendsession mit Bunting und Littler

Auch die beiden weiteren Duelle in der Abendsession haben es in sich: Im rein englischen Aufeinandertreffen fordert der an Position vier gesetzte Stephen Bunting seinen Landsmann James Hurrell.

Den Abschluss macht dann Wunderkind Luke „The Nuke“ Littler. Der Titelverteidiger trifft auf den österreichischen Kult-Profi Mensur Suljovic.

Vor der Weihnachtspause hatte Littler noch auf die Betrugsvorwürfe gegen Suljovic reagiert und dessen langsame Spielweise in Schutz genommen. Nun kommt es zum großen Showdown.

Darts-WM: Die weiteren Spiele am Samstag

Zunächst steht aber die Nachmittagssession auf dem Programm. Im ersten Match des Tages trifft Gerwyn-Price-Bezwinger Wesley Plaisier auf den Polen Krzysztof Ratajski.

Weiter geht es mit Andrew Gilding gegen Luke Woodhouse, der in der zweiten Runde den SPORT1-Experten Max Hopp aus dem Turnier warf (3:0).

Im letzten Match der Nachmittagssession trifft der an Position fünf gesetzte Waliser Jonny Clayton auf den Niederländer Niels Zonneveld.

In der dritten Runde ändert sich auch der Modus: Es gilt „Best of 7 Sets“ - das heißt, dass ein Spieler vier Sätze braucht, um eine Partie für sich zu entscheiden. Dieser Modus hat auch in der vierten Runde, dem Achtelfinale, Bestand.

Samstag, 27. Dezember 2025 - Spielplan im Überblick

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

Wesley Plaisier (NED) - Krzysztof Ratajski (POL)

Andrew Gilding (ENG) - Luke Woodhouse (ENG)

Jonny Clayton (WAL) - Niels Zonneveld (NED)

Abendsession (ab 20.15 Uhr):