Darts-WM: Van Gerwen mit vielsagender Botschaft an deutsche Stars

Niklas Senger 29.12.2025 • 11:24 Uhr Ist der Druck durch die Öffentlichkeit im Darts zu groß? Michael van Gerwen richtet nach seinem Sieg gegen Arno Merk eine vielsagende Botschaft an die deutschen Stars.

Der öffentliche Druck ist für die Stars bei der Darts-WM in diesem Jahr ein großes Thema. Das erkannte auch Experte Robert Marijanovic in seiner SPORT1-Kolumne und führte dies vor allem auf das Rekordpreisgeld und die Rekordteilnehmerzahl zurück. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Auch unter den deutschen Darts-Profis war das Thema zuletzt immer wieder präsent. So hatte die deutsche Nummer eins Martin Schindler schon vor dem Turnierstart kritisch angemerkt: „Gewinnt man in Deutschland, ist man der Held. Verliert man, ist man sofort wieder der Loser.“

Auch der Engländer James Wade hatte im SPORT1-Interview angemerkt: „Die deutschen Spieler tun mir manchmal sogar ein bisschen leid. Deutschland wartet auf den Major-Sieger, und dieser Person wird regelrecht hinterhergejagt.“

Druck bei Darts-WM? „Willkommen in meinem Leben“

Diesem Mitleid kann der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hingegen wenig abgewinnen. Nachdem der Niederländer am Sonntagabend mit Arno Merk auch den letzten deutschen Spieler aus dem Turnier geworfen hatte, meinte er mit einem Grinsen: „Sie sollten öfter mit mir trainieren.“

Auf der Pressekonferenz wurde van Gerwen dann ernster und unterstrich seinen Standpunkt, dass er von der Debatte um den vermeintlich zu großen Druck nur wenig halte. Ob die Beschwerden über die Berichterstattung berechtigt seien? „Nein. Willkommen in meinem Leben“, meinte der Weltranglistendritte.

„Solange sie über dich reden, je mehr Interviews du hast, umso wichtiger bist du. Sie sollten glücklich sein, dass sie Interviews haben. An dem Tag, an dem sie keine Interviews mehr haben...“, erklärte van Gerwen weiter, ehe er pfeifend eine Absturz-Geste mit der Hand andeutete und anfügte: „... dann ist es so.“

Schindler kritisiert Umgang mit Springer

Van Gerwen war in der Diskussion zuletzt auch bereits selbst zum Thema geworden, nachdem er die deutsche Darts-Hoffnung Niko Springer ins Rampenlicht gestellt hatte. Schindler kritisierte dies nach dem überraschenden Auftakt-Aus von Springer und nannte dabei explizit auch den Namen von van Gerwen. Zudem kritisierte Schindler den Druck, der aufgrund der starken Saisonleistungen des Deutschen von Fans und Medien ausgehe.