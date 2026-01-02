Darts-WM: Darum spielt Littler das frühe Match

Julius Schamburg , Michael Langkau 02.01.2026 • 18:11 Uhr Luke Littler bestreitet am Freitag sein Halbfinale bei der Darts-WM. SPORT1 erklärt den Grund, weshalb der Titelverteidiger den Abend eröffnen wird.

Zeit für die beiden Halbfinals bei der Darts-WM 2026! Den Auftakt wird am Freitagabend das 18 Jahre alte Wunderkind Luke Littler machen - aus einem bestimmten Grund.

Nach SPORT1-Informationen findet das Halbfinale zwischen Littler und Ryan Searle als erstes Spiel des Abends statt, damit auch die junge Zielgruppe die Gelegenheit bekommt, das Spiel des Weltranglistenersten zu verfolgen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Luke Littler hat den Sport „revolutioniert“

Genau aus diesem Grund bestritt Littler auch schon am Donnerstag das erste Spiel in der Abendsession. So hatten möglichst viele junge Zuschauer die Möglichkeit, dem Ausnahmespieler zuzuschauen.

Dabei wurde in den letzten Jahren eigentlich das Top-Match des Tages eher als Highlight am Ende einer Session angesetzt. Das hat sich durch Littler und seine vielen jungen Fans aber jetzt geändert.

Der Engländer gilt als der Publikumsmagnet, hat zwei Millionen Follower auf Instagram und etliche junge Fans in seinen Reihen. Wer sich im Londoner Alexandra Palace umschaut, wird immer wieder das Trikot von „The Nuke“ zu sehen bekommen.

„Er hat den Sport revolutioniert. Er hat ihn in andere Sphären gebracht. Ohne ihn hätte es die eine Million Pfund Preisgeld für den Sieger nicht gegeben“, merkte SPORT1-Experte Robert Marijanovic am Donnerstag in der TV-Übertragung an.

Der jüngste Weltmeister der Geschichte