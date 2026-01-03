Newsticker
Darts-WM: Popstar sieht Littler-Gala und Van-Veen-Spektakel

Popstar sieht spektakuläre Halbfinals

Die Darts-WM lockt viele Promis in den Ally Pally. Bei den Halbfinals waren wieder einige bekannte Gesichter vor Ort.
Luke Littler zeigt eine starke Leistung und steht nach dem Sieg über Ryan Searle zum dritten Mal in Folge im Finale der Darts-WM.
Johannes Vehren, Nico Kaufmann
Die Darts-WM lockt viele Promis in den Ally Pally. Bei den Halbfinals waren wieder einige bekannte Gesichter vor Ort.

Nächstes Star-Aufkommen bei der Darts-WM (Das Finale am Samstag LIVE auf SPORT1, Countdown ab 19 Uhr) im legendären Alexandra Palace in London! Am Freitagabend sahen die Zuschauer zunächst die Halbfinal-Gala von Luke Littler und im Anschluss das spektakuläre Duell zwischen Gian van Veen und Gary Anderson.

Das wollten sich auch einige Stars nicht entgehen lassen: So saßen unter anderem Sänger Lewis Capaldi sowie Ted-Lasso-Schauspieler Jason Sudeikis im Publikum.

Darts-WM: „Ted Lasso“ mehrmals im Ally Pally

Dabei ist Sudeikis ein Wiederholungstäter, denn im Laufe des Turniers war der 50-Jährige schon ein paar Mal im Ally Pally - unter anderem direkt am ersten Abend, als der Deutsche Arno Merk sensationell Kim Huybrechts schlug.

Daraufhin statteten auch Peter Crouch (Ex-Fußballprofi), James Maddison und Micky van de Ven (beide Fußballer von Tottenham Hotspur) der Darts-WM einen Besuch ab.

Aber auch bekannte deutsche Gesichter waren während des Turniers in London: Beispielsweise Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) oder Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg).

