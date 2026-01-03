Darts-WM: Popstar sieht Littler-Gala und Van-Veen-Spektakel

Nächstes Star-Aufkommen bei der Darts-WM (Das Finale am Samstag LIVE auf SPORT1, Countdown ab 19 Uhr) im legendären Alexandra Palace in London! Am Freitagabend sahen die Zuschauer zunächst die Halbfinal-Gala von Luke Littler und im Anschluss das spektakuläre Duell zwischen Gian van Veen und Gary Anderson.
Popstar sieht spektakuläre Halbfinals
Das wollten sich auch einige Stars nicht entgehen lassen: So saßen unter anderem Sänger Lewis Capaldi sowie Ted-Lasso-Schauspieler Jason Sudeikis im Publikum.
Darts-WM: „Ted Lasso“ mehrmals im Ally Pally
Dabei ist Sudeikis ein Wiederholungstäter, denn im Laufe des Turniers war der 50-Jährige schon ein paar Mal im Ally Pally - unter anderem direkt am ersten Abend, als der Deutsche Arno Merk sensationell Kim Huybrechts schlug.
Daraufhin statteten auch Peter Crouch (Ex-Fußballprofi), James Maddison und Micky van de Ven (beide Fußballer von Tottenham Hotspur) der Darts-WM einen Besuch ab.
Aber auch bekannte deutsche Gesichter waren während des Turniers in London: Beispielsweise Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) oder Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg).