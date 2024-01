Darts Premier League: Mysteriöser Post über Teilnehmer! Steckt Littler hinter einer der Silhouetten?

Es geht Schlag auf Schlag. Nach dem sensationellen Darts-WM-Finale steht die Ankündigung der Premier-League-Teilnehmer 2024 an. Am heutigen Donnerstag um 17 Uhr sollen die acht Teilnehmer verkündet werden, von denen bereits vier feststehen.

„1. Michael van Gerwen, 2. Michael Smith, 3. Luke Humphries, 4. Gerwyn Price, 5. Nathan Aspinall, 6. Rob Cross, 7. Peter Wright, 8. Luke Littler“, mutmaßte so zum Beispiel X -User 180thelaw anhand der Silhouetten über das Teilnehmerfeld.

Wunderkind Littler bei der Premier League dabei?

Mit dabei anhand dieser Einschätzungen, die auch zahlreiche andere Nutzer teilten: Das 16 Jahre alte Wunderkind Luke Littler, das im WM-Finale noch an Humphries scheiterte. Schon zuvor war um eine mögliche Premier-League-Teilnahme des jungen Engländers eine Diskussion entbrannt.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Darts-Star Price, der überraschend in der 3. Runde ausgeschieden war , hat wie immer eine klare Meinung und fordert eine Nominierung Littlers für die Premier League, genau wie Weltmeister Humphries, der im Sky -Interview nach dem Finale die gleiche Meinung kundtat.

Littler selbst rechnet nicht mit Teilnahme

In der Premier League messen sich ab dem 1. Februar bis zum 23. Mai 2024 acht Top-Stars in wöchentlichen Mini-Turnieren (alle Spieltage LIVE im TV auf SPORT1). Während die vier besten Spieler der PDC Order of Merit nach der Weltmeisterschaft gesetzt sind, erhalten weitere vier Akteure eine Wildcard.