Darts Premier League: Hype um Luke Littler - "Definitiv keine Eintagsfliege, das ist kein Zufall"

Nicht wenige Fans und Experten trauen Luke Littler auch gleich zum Start in die neue Saison am Donnerstag (1. Februar, ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Liveticker) Großes zu, wenn der nach seinem sensationellen Finaleinzug bei der Darts-WM 2024 nun neu in die Eliteliga berufen 17-Jährige den größtmöglichen Kracher vor der Brust hat,