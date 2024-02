Darts-Premier-League: "Liga der großen Jungs" - MvG stichelt gegen Littler

Auch nach einer furiosen Darts-WM überzeugt Wunderkind Luke Littler mit seinen Leistungen. In Bahrain konnte der 17-Jährige gleich das erste Turnier der World Series gewinnen, inklusive Neun-Darter .

Bei seinem Premier-League-Debüt in Cardiff kommt es nun zur Neuauflage des WM-Finales gegen Weltmeister Luke Humphries ( live bei SPORT1 im TV und Stream ).

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

„Er hatte fabelhafte letzte zwei Monate, aber es sind nur zwei Monate, ja? Er muss es für eine sehr lange Zeit tun“, erklärte Superstar Michael van Gerwen vor dem Auftakt und ergänzte, „er hat alles, um in den nächsten 20 Jahren ein Top-10-Spieler zu sein.“

Littler? „In fünf Jahren werden sie dich ausbuhen“

Aktuell würde Littler noch ohne großen Druck spielen und vom Publikum für jede Aktion gefeiert werden. In Zukunft werde dies laut van Gerwen jedoch anders aussehen. „Wenn er während des Spiels auf seine Uhr schaut und sagt: ‚Wie kann ich schon wieder daneben werfen?‘, werden sie dich in fünf Jahren ausbuhen. Das ist die Art und Weise, wie Darts jetzt funktioniert.“

Trotzdem erkennt der Niederländer an, dass Talente wie Littler nur „einmal in so vielen Jahren geboren“ werden und er „natürlich ein besonderes Talent“ sei. Dennoch müsse der Engländer dies über viele Jahre auch erst einmal beweisen.