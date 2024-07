Darts: Weltmeister gewinnt Nervenschlacht

Humphries startete furios und ging nach zwei Breaks mit 3:0 in Führung. Doch der Belgier konterte und konnte vor der ersten Pause zumindest ein Break zum 2:3 in den Legs wettmachen. Mit einem weiteren Break glich Van den Bergh aus.

Bullseye zeigt den Unterschied

Mit einem „Come on“ feuerte sich Humphries vor dem 21. Leg an, während der Belgier bei einem verpassten Dart lautstark seinen Frust rausließ und bei einem erneuten Fehlwurf die Augen verdrehte. Es entwickelte sich eine Nervenschlacht, in der die 180er reihenweise fielen.

Wade knackt Rekord

Zuvor hatte Wade mit einem Gala-Auftritt sein Ticket für das Halbfinale gelöst. Der Linkshänder spielte gegen Ross Smith groß auf und gewann mit 16:10 in den Legs. Dabei egalisierte Wade seinen Rekord an gespielten 180ern. 13 Mal warf Wade die maximale Punktzahl, und damit genau so viele wie zuletzt 2009 in einem Match, auch Smith war mit zehn 180ern überzeugend. James‘ Drei-Darts-Average betrug 100,3, Smith kam auf 99,87.