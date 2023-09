Darts: Clemens erlebt rabenschwarzen Abend - Klose verpasst Überraschung

Bitterer Abend für die deutschen Darts-Spieler Gabriel Clemens, Martin Schindler und Daniel Klose. Alle drei sind am Freitagabend in der 1. Runde der World Series of Darts Finals in Amsterdam ausgeschieden.

Bittere Niederlage für Clemens! Die Deutsche Nummer 1 hat gegen die Iren William O‘Connor deutlich mit 2:6 verloren. Er tat sich von Anfang an sehr schwer, in die Partie zu kommen und schaffte es im ersten Leg nicht, 40 Punkte zu checken. Dies nutzte O‘Connor aus und spielte sich im Anschluss in einen kleinen Rausch. So erhöhte die Nummer 37 der Welt seine Führung auf 4:0.

Clemens konnte den Lauf zwar mit dem 1:4 durchbrechen, doch es war nicht der Start einer Aufholjagd. Der Ire ließ nichts mehr anbrennen und brachte seinen Vorsprung ohne Probleme über die Ziellinie. Damit wartet die Nummer 20 der Welt weiterhin auf seinen ersten Matchgewinn bei den World Series of Darts Finals. Es war seine vierte Teilnahme und immer ist Clemens in der 1. Runde ausgeschieden.

Schindler verabschiedet sich auch

Auch für die deutsche Nummer 2, Martin Schindler, war in der 1. Runde Schluss. Er verlor gegen die Weltranglisten-7., Jonny Clayton, mit 3:6. Nachdem Schindler mit 1:0 in Führung gegangen ist, gab er drei Legs in Folge ab. Clayton zeigte seine ganze Klasse und ließ dem Deutschen fast keine Chance.

Die Nummer 25 der Welt kam aber noch einmal zurück und holte sich mit einem Break das fünfte Leg. Allerdings checkte Clayton daraufhin die beiden folgenden Legs und stellte auf 5:2. Schindler gab nicht auf und holte zunächst das 3:5. Im Anschluss daran hatte der Deutsche die Chance auf 4:5 zu verkürzen, doch er verpasste zweimal die D16. Diesen Fehler nutzte Clayton aus und beendete das Match.

Klose gelingt ein Highfinish

Überraschung verpasst! Daniel Klose verlor als Nummer 101 der Welt gegen gegen Krzysztof Ratajski mit 3:6. Er startete gegen den Weltranglisten-21. sehr gut in die Partie. Direkt im ersten Leg sorgte der 43-Jährige für ein Highlight, denn ihm gelang mit der 128 ein Highfinish, welches er über das Bulls Eye checkte. Dies war zugleich direkt ein Break.

Im Anschluss brachte Klose seinen Anwurf durch und stellte auf 2:0. Ratajski zeigte im dritten Leg seine hohe Qualität und sorgte bei eigenem Anwurf für den Anschluss. Daraufhin hatten beide Probleme auf den Doppelfeldern. Klose verpasste es, seine Führung auf 3:1 zu erhören. Ratajski traf letztlich die D3 und glich zum 2:2 aus.

Der Pole nutzte die etwas schwächere Phase von Klose aus und gewann auch die Legs fünf sowie sechs. Er stellte somit auf 4:2. Doch Klose konnte den Lauf stoppen, indem er nochmal den Anschluss schaffte. Ratajski gelang aber anschließend mit dem 120-Shanghai-Finish direkt wieder ein Break. Der Pole brachte daraufhin auch sein Anwurfleg über die Ziellinie, wodurch er letztlich die Partie mit 6:3 gewann.

Die Ergebnisse der 1. Runde:

Daniel Klose - Krzysztof Ratajski 3:6

Graham Usher - Haupai Puha 3:6

Gabriel Clemens - William O‘Connor 2:6

Keegan Brown - Simon Whitlock 6:1

Jonny Clayton - Martin Schindler 6:3

Raymond van Barneveld - Jeff Smith 6:2

Dirk van Duijvenbode - Danny Noppert 4:6