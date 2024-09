Kim Bui gewann zweimal EM-Bronze im Turnen und ist Athletenvertreterin beim IOC. Bei der neuen großen Reality-Show EXATLON Germany auf SPORT1 will sie auf andere Art an ihre Grenzen gehen.

Kim Bui gewann zweimal EM-Bronze im Turnen und ist Athletenvertreterin beim IOC. Bei der neuen großen Reality-Show EXATLON Germany auf SPORT1 will sie auf andere Art an ihre Grenzen gehen.

Vor einigen Tagen verkündete die ehemalige Leistungssportlerin in einem Video, welches sie auf Instagram veröffentlichte, ihre Teilnahme am neuen SPORT1 TV-Format. Unter den Beitrag, der sie am Strand in der Dominikanischen Republik zeigte, schrieb Bui: „Ich freu mich riesig auf meine erste Reality-TV-Erfahrung.“