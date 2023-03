2. Bundesliga: Doppelter VAR-Wirbel bei Kaiserslautern-Remis - Nürnberg schlägt Braunschweig

Die Pfälzer kamen am Betzenberg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. „Das Remis ist für beide Seiten verdient“, sagte FCK-Trainer Dirk Schuster bei Sky : „Es war ein Abnutzungsspiel. Klar, wenn man kurz vor Schluss führt, möchte man auch die drei Punkte mitnehmen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Hin und her und doch kein Sieger

Kaiserslautern verpasst Sieg

Vor 39.779 Zuschauern am Betzenberg brachten Boris Tomiak (35.) und Kevin Kraus (76., Handelfmeter nach Videobeweis) den FCK nach dem frühen Rückstand durch Ahmed Kutucu (8.) zunächst in Führung. Zum Sieg reicht es aber nicht, weil Franck Evina (80.) den Schlusspunkt setzte.

Eine Woche nach der Niederlage in Magdeburg musste Schuster seine Startelf auch wegen einer Grippewelle auf fünf Positionen umstellen, unter anderem fiel Stammtorwart Andreas Luthe aus.

Zum vierten Mal in fünf Spielen gerieten die Roten Teufel also in Rückstand - doch die Antwort kam noch vor der Pause durch Tomiak. Weil Philipp Hercher dem SVS-Schlussmann Patrick Drewes die Sicht genommen hatte, überprüfte Schiedsrichter Max Burda die Szene minutenlang - und entschied auf Tor.