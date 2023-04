2. Bundesliga: Stürmt Heidenheim auch den Betze? Kolumne

St. Pauli-Stürmer am Knie operiert

Heidenheimer Leichtigkeit als Schlüssel zum Erfolg

In der aktuellen Situation haben die Heidenheimer für mich die größte Leichtigkeit im Aufstiegskampf, auch im Vergleich zu Tabellenführer Darmstadt.

So führt der Trend zur These, dass Heidenheim mit dieser Eigendynamik aufsteigt. Wenn der Ball nicht noch neun Mal rollen würde!

Denn die Gefühlslage nach dem Top-Spiel vor sieben Wochen lehrt uns, wie schnell im Fußball dann doch die Dinge kippen können. Und die nächsten zwei Aufgaben haben es in sich für Frank Schmidt und seine Mannschaft.

Heidenheim erwarten zwei hohe Hürden

Am Samstag geht es zum FCK und dann kommt mit dem FC St. Pauli die „Mannschaft der Stunde“ in die Voith-Arena. Beide Spiele zeigen wir live.

Das Saisonziel Klassenerhalt ist dem Aufsteiger nicht mehr zu nehmen und so kann man grinsend nach oben schauen, ob bei 10 Punkten Rückstand in neun verbleibenden Spielen mit einer schicken Serie vielleicht doch noch was gehen könnte.