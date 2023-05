Steigt Darmstadt heute auf? Das große Kribbeln vor dem Topspiel der 2. Liga - Kolumne von Markus Höhner

Das sind diese Arbeitstage, an denen es dir vielleicht ein wenig so geht, wie den Hauptakteuren selber.

Morgens ist es der erste Gedanke und durch den Tag trägt dich ein Kribbeln, dass heute mal wieder so ein großer Moment ist, an dem wir ein großes Stück Vereinsgeschichte übertragen und ich selber es kommentieren darf, wie zuletzt im Mai 2022 auf Schalke.

Gibt‘s heute den vierten Bundesliga-Aufstieg der Lilien?

In einem Fußball-Krimi legte der SC Paderborn mit einem 2:2 beim HSV den Grundstein für das heute mögliche Fußballfest. Nachdem Hamburgs Heyer bei eigener 2:1-Führung haarscharf an der möglichen Entscheidung vorbeirutschte, glich Paderborn durch Muslija doch noch aus und fast hätte Pieringer es sogar noch ganz gedreht.

Und es wäre so verdient, nachdem sie doch schon letzte Saison so nah dran waren und am Ende die Relegation hinter dem HSV um ein paar Törchen verpassten.

Diese Saison begann am ersten Spieltag mit dem schnellsten Rückstand der Saison nach 17 Sekunden und einer Niederlage in Regensburg. Damit war der Tiefpunkt aber auch gelebt. Es folgten 21 Spiele ohne Niederlage, zuletzt 12 Tabellenführungen in Folge und eine in der Summe restlos überzeugende Saison, die sie dann heute vergolden können.