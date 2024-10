"Eigene Geschichte" bei HSV-Shootingstar: Der Stadionsprecher nennt ihn schon Lionel

Sein Traumtor für den HSV erinnert an Lionel Messi. HSV-Trainer Steffen Baumgart hat mit Noah Katterbach eine „eigene Geschichte“, die nun ein Happy End zu finden scheint.

Katterbach missachtete diesen Ratschlag, setzte von der Mittellinie aus zum Dribbling an, zog an drei Gegenspielern vorbei, vollendete seinen Lauf mit einem Übersteiger und knallte den Ball zum 2:0 ins Netz. „Nachdem ich mein Tor gemacht hatte, kam er zu mir und sagte: ‚Ich sage dir nie wieder, dass du nicht dribbeln sollst‘“, erzählte Katterbach ebenso bester Stimmung im Gespräch mit SPORT1 .

Katterbach „trainiert, trainiert, trainiert“

In der Halbzeit sprach der Stadionsprecher spaßeshalber sogar von „Lionel Katterbach“ - in Anlehnung an den argentinischen Superstar Lionel Messi, der nicht zuletzt aufgrund solcher Dribblings zum achtmaligen Weltfußballer wurde. Von solchen Ehren ist der 23-Jährige zwar weit entfernt. Dafür aber ist Katterbach der große Gewinner der zurückliegenden drei Spieltage.