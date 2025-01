HSV: Eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte

Merlin Polzin ist als Cheftrainer des Hamburger SV weiter ungeschlagen. Genau wie sein Co-Trainer Loic Favé hat er kaum Erfahrung im Profifußball. Dafür sind beide fest in der Stadt verankert. Reicht das für den Aufstieg?

Früher hatte der 34-Jährige selbst noch im Fanblock gestanden, jubelte den Spielern den HSV zu und reiste sogar zu Auswärtsspielen mit. 2011 fing Polzin bei seinem Herzensverein als Trainer an - und zwar bei der F-Jugend. Eines Tages die Profimannschaft trainieren zu können? Damals undenkbar. Über einen Umweg gelang es dennoch.

Polzin lernt Thioune kennen

Während seines Lehramtsstudiums in Osnabrück lernte er Daniel Thioune kennen, der damals die U17 des VfL Osnabrück trainierte. Da dieser so begeistert von Polzins Beobachtungen war, integrierte er ihn in sein Trainerteam.