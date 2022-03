Lars Unnerstall über Schalke 04, DFB-Team, Marc-Andre er Stegen, FC Twente

Unnerstall: Schalke kam für mich zu früh. In Düsseldorf hatte ich harte Konkurrenz mit Michael Rensing, es war keine leichte Zeit mit vielen Trainern. In den Niederlanden fühle ich mich einfach rundum wohl. Es macht großen Spaß. In der niederländischen Liga herrscht eine andere Atmosphäre als in Deutschland. Auch in den Vereinen selbst. Mir gefällt es einfach sehr gut dort. Ich habe nach meinem Abschied aus Deutschland alles richtig gemacht.