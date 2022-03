Mesut Özil: Berater Dr. Erkut Sögüt spricht über Erdogan-Affäre und Karriere

Sögüt: Nein. Ich bin viel in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs und ziehe auch im Sommer nach Los Angeles. Ich habe schon früh gemerkt, dass einzelne Sportler dort mehr im Fokus stehen als Vereine. NBA is a Players League, not a Club League. NFL is a Players League, not a Club League. Die Leute gehen ins Stadion, um einen Top-Spieler zu sehen. Das schwappt über die Premier League mittlerweile auch nach Europa. Du merkst: Es geht mehr in die Richtung, dass sich die Leute eine Karte kaufen, um den Star zu sehen, um Mo Salah bei Liverpool oder Kai Havertz bei Chelsea zu sehen. Die Fans wollen sich besondere Spieler ansehen. Es geht immer weniger um das Traditionelle, um den Verein. Das wird es zwar weiterhin geben, aber immer mehr in den in den Hintergrund rücken.