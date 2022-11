LIVE im TV, Stream und Ticker: Conference League mit 1.FC Köln-OGC Nizza

Nach der Verschiebung des Spiels gegen Slovacko aufgrund von Nebel haben die Kölner daher einen wahren Terminstress vor der WM-Pause. Am Sonntag gab es in der Liga immerhin ein Remis gegen formstarke Hoffenheimer. Nun folgt also das Endspiel gegen Nizza, ehe am Sonntag in der Liga beim SC Freiburg der nächste dicke Brocken wartet (NEWS:“Jetzt erst recht“: Köln will weiter Moral zeigen).