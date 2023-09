BVB-Coach setzt Ausrufezeichen: Eine der heißesten Aktien auf dem Trainer-Markt

Mike Tullberg wirkte erleichtert und glücklich, als er am Dienstagnachmittag nach dem 1:0-Coup bei Paris Saint-Germain auf dem Rasen des Stade Georges Lefèvre interviewt wurde. „1:0 zu gewinnen in Paris in der Youth League, das ist ein Ausrufezeichen“, sagte der U19-Trainer von Borussia Dortmund.