Klopp lässt aufhorchen: Nie wieder Trainer? - "Wäre der größte Gesichtsverlust"

Während des internationalen Trainerkongresses in Würzburg stellte der langjährige Erfolgsgarant des FC Liverpool am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion klar: „Stand heute war es das für mich als Trainer. Ich habe nicht aus einer Laune heraus aufgehört, sondern das war eine generelle Entscheidung.“

Auf die Frage, was sein Berater Marc Kosicke derzeit an Anfragen an ihn weiterleite, antwortete Klopp: „Gar nix. Jobmäßig gar nix. Kein Verein, kein Land. Diesen Teil müssen ein paar Leute nicht gehört haben.“

Klopp als England-Trainer? „Der größte Gesichtsverlust“

Der 57-Jährige, der sich am Ende der vergangenen Saison verabschiedet hatte, fügte mit Blick auf ein mögliches Interesse von EM-Finalist England an: „Das wäre der größte Gesichtsverlust in der Geschichte des Fußballs, wenn man da sagt, für euch mache ich eine Ausnahme.“ Seit dem Rücktritt von Gareth Southgate nach der EM ist das Trainer-Amt bei den Three Lions unbesetzt.