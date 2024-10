Bayern-Legende kauft Fußballklub!

Zé Roberto ist bereits seit Sommer 2023 Teilhaber der im Fußball aktiven Sport-Marketing-Agentur „Flashforward“. Der Klub São Bento wird nun in eine Fußball-AG umgewandelt. In diesem Zuge gehen 90 Prozent der Anteile des Vereins an „Flashforward“, während nur zehn Prozent im Vereinsbesitz bleiben. Das Unterfangen soll rund 21 Millionen Euro kosten.

Selbstredend steigen durch den Erwerb der Anteile auch die sportlichen Ambitionen des Klubs. Dem Sport-Bild-Bericht zufolge strebt der Verein mittelfristig die Rückkehr in die Serie A der Bundesstaat-Meisterschaft von São Paulo an und möchte bis 2030 in die zweite Liga Brasiliens aufsteigen. Zudem soll ein neues Trainingszentrum und in diesem Zuge auch die Jugendarbeit gefördert werden.