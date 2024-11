Kann sich Rangnick jetzt alles erlauben?

Ralf Rangnick geht aus dem Machtkampf beim österreichischen Verband als Sieger hervor. Aber was heißt das für die Zukunft?

Ralf Rangnick geht aus dem Machtkampf beim österreichischen Verband als Sieger hervor. Aber was heißt das für die Zukunft?

Ingo Fischer aus der 2800-Einwohner-Gemeinde Lavamünd hat diesen Brief verfasst, die Salzburger Nachrichten veröffentlichten ihn auf ihrer Homepage . Fischer, ganz offensichtlich glühender Fußball-Fan schreibt da von einem „wahrlich unwürdigen Schauspiel“, von „purem Gift“ und einer „Schande für den Sportstandort“ Österreich.

Rangnick „maßgeblich an Demontage beteiligt“

„Normalerweise entscheidet letztlich der Präsident in Abstimmung mit dem Präsidium, wer Teamchef wird. Und in dem Fall war der Teamchef plötzlich entscheidend an der Demontage seines Chefs beteiligt“, gibt Gigler die einigermaßen absurde Situation wieder.