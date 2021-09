FC Bayern: Die Verletzungssorgen für Nagelsmann vor RB Leipzig & Barca

Für den deutschen Rekordmeister geht es am Samstag zum Vizemeister RB Leipzig, am darauffolgenden Dienstag folgt dann das Auftaktspiel in der Champions League beim FC Barcelona. Zwei echte Kracher, die die Richtung in der ersten Spielzeit von Julian Nagelsmann vorgeben. Für ihn wird das Duell mit seinem Ex-Klub RB ohnehin ein besonderes. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)