FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge spricht offen über Karim Adeyemi

Mit der deutschen Nationalmannschaft bereitet sich Adeyemi, der Arjen Robben als eines seiner Vorbilder bezeichnet, in Hamburg auf die bevorstehenden WM-Quali-Spiele gegen gegen Rumänien (WM-Qualifikation: Deutschland - Rumänien am Freitag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und in Nordmazedonien vor. In seinem ersten und bislang einzigen Länderspiel gegen Armenien (6:0) erzielte er prompt sein erstes Tor.