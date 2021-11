Bundesliga, FC Bayern: Jamal Musiala eine Option auf der Sechs

Von Beginn an ist Musiala gegen die Westfalen aber noch keine Option. Allerdings könnte der 18-Jährige für das Topspiel bei Borussia Dortmund am 4. Dezember wieder von Anfang an auflaufen - und zwar auf einer für ihn ungewohnten Position im zentralen defensiven Mittelfeld. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)