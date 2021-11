FC Bayern: Julian Nagelsmann übt Kritik an Marcel Sabitzer in Augsburg

Bei der bitteren 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg hatte sich der 27 Jahre alte Österreicher als Ersatz für Joshua Kimmich beweisen dürfen, der sich in häuslicher Isolation befand. Doch daraus wurde nichts, denn der Neuzugang von RB Leipzig fand im zentralen Mittelfeld an der Seite von Leon Goretzka überhaupt nicht ins Spiel. An beiden Gegentoren der Augsburger war Sabitzer am Freitagabend beteiligt. Vor dem 0:2 durch André Hahn (36.) verlor er den Ball leichtfertig an Andi Zeqiri. In der 52. Minute nahm ihn Julian Nagelsmann vom Feld und brachte Jamal Musiala, der das FCB-Spiel deutlich beleben konnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)