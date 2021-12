Bundesliga: Mike Hanke reagiert schockiert auf Gladbach-Debakel gegen Freiburg

Hanke: Jetzt spielen sie in Leipzig, das auch große Sorgen hat. Ich glaube, dass das Spiel gegen Freiburg vernünftig aufgearbeitet werden muss und sich jeder Spieler an die Nase packt, um sich zu fragen, was er dieser Mannschaft gibt. Da ist jetzt der Trainer gefordert, für Stabilität zu sorgen, damit die Mannschaft in den nächsten Spielen eine Reaktion zeigt. Ich glaube nicht, dass es jetzt komplett bergab geht. Dafür ist der ganze Verein zu stabil – und die Mannschaft eigentlich auch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)